الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النزول بتنسيق القبول بالثانوي إلى (225) درجة بعدد من مدارس المنوفية

النزول بتنسيق القبول
النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام بعدد من المدارس

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، علي النزول للمرة الثانية بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، وذلك من مجموع 227 درجة إلى 225 درجة للثانوي العام والرياضي.

النزول بدرجة القبول بالثانوى العام فى المنوفية

كما وافق على النزول لـ 207 درجة إلى 205 درجة للثانوي العام خدمات، و210 درجة إلى 205 درجة للثانوي العام الخاص، وذلك بعدد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية والتي لم تستكمل الكثافة بها حرصًا على مصلحة أبنائه الطلاب وتخفيفًا على أولياء الأمور واستقرار المنظومة التعليمية. 


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم  بالمنوفية، إلى أنه يتم فتح الحدود لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية العامة بين جميع الإدارات ما عدا إدارتي شبين الكوم والسادات لمحدودية الأعداد المتبقية بالإدارتين، لافتًا إلى عدم جواز التحويل بهذه المدارس إلا بعد مرور عام دراسي كامل.


يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي العام حفاظًا على مستقبلهم، موضحاَ أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تنسيق القبول بالثانوى العام فى المنوفية المنوفية الثانوي العام

مواد متعلقة

محافظ المنوفية بتابع نسب الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تحرير 60 محضر مخالفات وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر بالمنوفية

هرب من الحر إلى قدره، غرق طالب بالإعدادية في بحر شبين الكوم بالمنوفية

كانت تستعد للفرح، وفاة عروس قبل موعد زفافها بأيام في المنوفية

ضبط عيادة تخسيس تديرها حاصلة على بكالوريوس تجارة بالمنوفية

تكريم 320 طفلا من حفظة كتاب الله بقرية منشأة سلطان بالمنوفية (صور)

محافظ المنوفية يلتقى مدير عام التأمين الصحي الجديد ويشدد على تحسين جودة الخدمات

توزيع أكثر من 31 ألف طن أسمدة على المزارعين خلال الموسم الصيفي بالمنوفية

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

إجراء عاجل من الأعلى للإعلام بشأن شكوى الزمالك ضد "حارس الأهلي"

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

أقوى رسالة من السيسي عن ملف المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads