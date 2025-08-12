هرب من الحر إلى قدره، غرق طالب بالإعدادية في بحر شبين الكوم بالمنوفية

لقي طالب مصرعه غرقًا في البحر المار بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بغرق "محمد.ب.ا" 13 سنة من قرية كفر مناوهلة التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطالب قام بالهروب من أشعة الشمس للاستحمام داخل البحر وتبين عدم معرفته بالعوم.

وتم انتشال جثمان الطالب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.