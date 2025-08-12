الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظات

هرب من الحر إلى قدره، غرق طالب بالإعدادية في بحر شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية، فيتو
المنوفية، فيتو

لقي طالب مصرعه غرقًا في البحر المار بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بغرق "محمد.ب.ا" 13 سنة من قرية كفر مناوهلة التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطالب قام بالهروب من أشعة الشمس للاستحمام داخل البحر وتبين عدم معرفته بالعوم.

وتم انتشال جثمان الطالب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

