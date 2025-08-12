محافظ المنوفية بتابع نسب الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعا لمتابعة نسب الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة باعتباره أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، مديري عموم إدارات أملاك الدولة، المتغيرات المكانية، الشئون القانونية.

الموقف الحالي بملف التقنين

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات الموقف الحالي بملف التقنين وما تم البت فيه، والإجراءات المتخذة للانتهاء من باقي الموضوعات المتبقية وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لمضاعفة نسب الإنجاز بلجان التقييم الخاصة بتحديد القيمة السعرية ومتابعة إجراءات المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة الموقف واتخاذ اللازم لضمان إنهاء الملفات المتبقية بأسرع وقت، ولإنهاء الملف بشكل كامل بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل اللحظي والفوري مع كافة أشكال التعديات المخالفة التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

