كانت تستعد للفرح، وفاة عروس قبل موعد زفافها بأيام في المنوفية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إثر وفاة "رحمة السيد محمد عاشور" قبل حفل زفافها بأيام قليلة.

ومن جانبها، أكدت إحدى جيران العروس، أنها كانت تستعد لحفل زفافها مساء الأحد المقبل، وبعد عودتها إلى المنزل من صالون التجميل توفيت بـ سكتة قلبية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لدفن الجثمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.