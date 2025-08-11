الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كانت تستعد للفرح، وفاة عروس قبل موعد زفافها بأيام في المنوفية

إسعاف أرشيفية، فيتو
سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إثر وفاة "رحمة السيد محمد عاشور" قبل حفل زفافها بأيام قليلة.

ومن جانبها، أكدت إحدى جيران العروس، أنها كانت تستعد لحفل زفافها مساء الأحد المقبل، وبعد عودتها إلى المنزل من صالون التجميل توفيت بـ سكتة قلبية.

 

 وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لدفن الجثمان.

