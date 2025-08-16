محافظ المنوفية يناقش إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، المستشار القانوني، المستشار الهندسي، عدد من مديري عموم الديوان العام.

استهل محافظ المنوفية اجتماعه بمناقشة الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تشكيل لجان لحصر العقارات

ووجه المحافظ بتشكيل لجان مختصة بالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات المتعلقة بهذا الشأن وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

استمرار أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات بالمنوفية



كما شهد اللقاء، تشديد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الــ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا بضرورة تذليل معوقات العمل أولا بأول وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى تحقيقًا للصالح العام.

فيما ناقش الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، مشددًا بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل وإزالة أية معوقات في سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

