السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية يناقش إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم

بدء العد التنازلى
بدء العد التنازلى لتطبيق قانون الإيجار القديم بالمنوفية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، المستشار القانوني، المستشار الهندسي، عدد من مديري عموم الديوان العام.

استهل محافظ المنوفية اجتماعه بمناقشة الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تشكيل لجان لحصر العقارات

ووجه المحافظ بتشكيل لجان مختصة بالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات المتعلقة بهذا الشأن وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

استمرار أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات بالمنوفية


كما شهد اللقاء، تشديد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الــ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا بضرورة تذليل معوقات العمل أولا بأول وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى تحقيقًا للصالح العام.

فيما ناقش الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية  على مستوى مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، مشددًا بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل وإزالة أية معوقات في سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اخر أخبار قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المنوفية

مواد متعلقة

مصرع سيدة على يد زوجها بشبين الكوم في المنوفية

النزول بتنسيق القبول بالثانوي إلى (225) درجة بعدد من مدارس المنوفية

محافظ المنوفية بتابع نسب الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تحرير 60 محضر مخالفات وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر بالمنوفية

هرب من الحر إلى قدره، غرق طالب بالإعدادية في بحر شبين الكوم بالمنوفية

كانت تستعد للفرح، وفاة عروس قبل موعد زفافها بأيام في المنوفية

ضبط عيادة تخسيس تديرها حاصلة على بكالوريوس تجارة بالمنوفية

تكريم 320 طفلا من حفظة كتاب الله بقرية منشأة سلطان بالمنوفية (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads