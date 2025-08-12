تحرير 60 محضر مخالفات وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر بالمنوفية

زأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفين واستهداف المتلاعبين للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق، فضلًا عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.



حيث قامت اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم ( 797 ) للمرور الدوري على كافة الجهات التي تقدم أنشطة تجارية واستهلاكية ومنافذ الأغذية والمخابز البلدية للوقوف على قانونيتها ومطابقتها الاشتراطات الصحية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها.

و شنت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين وهيئة الدواء ومباحث تموين المنوفية حملة تفتيشية مكبرة على المحلات وثلاجات اللحوم والاسماك لمتابعة الاسعار وجودة المنتجات المعروضة.



أسفرت عن تحرير 60 محضر مخالفات وانذار ات بالغلق لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر واعدام كميات من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي.



وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.

