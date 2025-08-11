ضبط عيادة تخسيس تديرها حاصلة على بكالوريوس تجارة بالمنوفية

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية من ضبط عيادة تخسيس تديرها سيدة حاصلة على بكالوريوس تجارة.

تفاصيل العيادة المضبوطة بالمنوفية

وأكد مصدر طبى بمديرية الصحة فى تصريحات لـ"فيتو"، أن العيادة المضبوطة بقرية اسطنها.. وأن السيدة تدعى هـ.ا.ع.، 45 سنة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

ضبط أدوية تخسيس بالعيادة

وأفاد مسؤولو الحملة أنه تم العثور داخل العيادة على أدوية وحقن للتخسيس مهربة وغير مسجلة بقطاع الصيدلة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والصيدلة.

وعلى الفور، تم إبلاغ شرطة النجدة وهيئة الدواء المصرية، والتحفظ على المذكورة وكافة المضبوطات.



وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية تتخذ هذه الإجراءات في إطار حماية صحة المواطنين وضبط المخالفين في القطاع الطبي الخاص، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان عدم المساس بسلامة المرضى أو تقديم خدمات طبية من غير المتخصصين.

