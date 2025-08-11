تكريم 320 طفلا من حفظة كتاب الله بقرية منشأة سلطان بالمنوفية (صور)

في أجواء مبهجة مليئة بالفرح والفخر، شهدت قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، احتفالًا مهيبًا بتكريم 320 طفلا وطفلة من حفظة كتاب الله الكريم.

تكربم أبناء القرآن بالمنوفية

حيث تم تقديم دروع تذكارية وهدايا عينية تقديرًا لجهودهم المباركة، وذلك بحضور أولياء الأمور الذين امتلأت قلوبهم فرحًا وفخرًا بأبنائهم، وسط أجواء روحانية وأصوات تتلو آيات الله العطرة.

وبعد هذا التكريم لم يكن مجرد احتفال، بل هو رسالة أمل وفخر بأن أجيالنا القادمة تنشأ على نور القرآن وقيمه وتعاليمه ولحظات لا تُنسى وذكريات ستبقى محفورة في القلوب، حيث اجتمع الفرح، والبهجة، والروح الإيمانية في مكان واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.