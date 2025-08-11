الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم 320 طفلا من حفظة كتاب الله بقرية منشأة سلطان بالمنوفية (صور)

تكريم حغظة القرآن
تكريم حغظة القرآن الكريم بقرية بالمنوفية، فيتو

في أجواء مبهجة مليئة بالفرح والفخر، شهدت قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، احتفالًا مهيبًا بتكريم 320 طفلا وطفلة من حفظة كتاب الله الكريم.

تكربم أبناء القرآن بالمنوفية

حيث تم تقديم دروع تذكارية وهدايا عينية تقديرًا لجهودهم المباركة، وذلك بحضور أولياء الأمور الذين امتلأت قلوبهم فرحًا وفخرًا بأبنائهم، وسط أجواء روحانية وأصوات تتلو آيات الله العطرة.

وبعد هذا التكريم لم يكن مجرد احتفال، بل هو رسالة أمل وفخر بأن أجيالنا القادمة تنشأ على نور القرآن وقيمه وتعاليمه ولحظات لا تُنسى وذكريات ستبقى محفورة في القلوب، حيث اجتمع الفرح، والبهجة، والروح الإيمانية في مكان واحد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية محافظة المنوفية منشأة سلطان مركز منوف كتاب الله

مواد متعلقة

سبايدر مان جديد فى المنوفية، واقعة ياسين تتكرر فى منوف (فيديو)

تأجيل محاكمة متهم في قضية "إخوان منوف" للأول من يونيو

وزير الصحة يتفقد إنشاء مركز أورام منوف بتكلفة 2.2 مليار جنيه

حملة أمنية تضبط 14 ديلر مخدرات بحوزتهم أسلحة في منوف

الأكثر قراءة

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

السيسي يصدق على قانون جديد

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، وتؤكد: سحب رعدية تتشكل على سيناء

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads