وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد الخدمات العلاجية بمعمل تركيبات الأسنان (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، زيارة لمعمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان والكائن بجوار ديوان عام مديرية الصحة، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الأداء بالمعمل.

متابعة انتظام سير العمل بالمعمل

وتابعت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، انتظام سير العمل بعيادات المعمل، ومعمل التركيبات المتحركة وكشوف تردد المواطنين، وراجعت مع الفريق الطبي الإجراءات ونوع التداخلات التى تم إتخاذها للمترددين، والتأكد من إتباع سياسات مكافحة العدوى.

جانب من فعاليات الجولة، فيتو

التأكد من توافر المستلزمات الطبية

وحرصت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، على التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة ووجهت بسرعة متابعة الإجراءات اللازمة مع هيئة الشراء الموحد لاستكمال النواقص، كما التقت بإحدى المترددات بإنتظام على المعمل والتى عبرت عن شكرها للفريق الطبى والالتزام بمواعيد الجلسات ومستوى الخدمة الطبية المقدمة.

جانب من فعاليات الجولة، فيتو

إضافة إلى ملفات الإنجاز بمديرية الصحة بالإسماعيلية

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن معمل تركيبات الأسنان في الإسماعيلية، يخدم جميع الفئات العمرية بالمجان بخاصة كبار السن والأطفال، ويعد إضافة إلى ملف الإنجازات الصحية بمحافظة الإسماعيلية واستكمالا لجهود الدولة فى تحقيق رعاية صحية متكاملة للمواطن، وضمن محور الرعاية الصحية الشاملة وتجهيز المراكز الصحية لخدمة المواطنين.

جانب من فعاليات الجولة، فيتو

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتواجد الميداني ومتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الصحية.

جانب من فعاليات الجولة، فيتو

