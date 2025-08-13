الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بعيادتى الجلدية والنفسية (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية على عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.  

بدء الجولة بتفقد عيادة الجلدية  

واستهلت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، الجولة بتفقد عيادة الإسماعيلية التخصصية (الجلدية) والكائنة بميدان المطافى والتى تقدم خدمات الكشف الطبي علي مرضى الجلدية وصرف الأدوية، وإلتقت بالطاقم الطبى والمترددين على العياده وإطمأنت على جودة الخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات بالصيدلية.

 

ارتفاع التردد على عيادة الجلدية 

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى بجهود الفريق الطبى وخاصًة مع إرتفاع التردد على عيادة الجلدية خلال فترة الصيف، مؤكدة على الإلتزام بالزى الرسمي للعمل، وموجهة بإعادة ترتيب مخزون الأدوية بالشكل اللائق بالصيدلية. 

تفقد العيادة النفسية  

واستكملت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية بتفقد العيادة النفسية وتواجد الفريق الطبى، وإطلعت على كشوف التردد للمرضى إلى جانب إنتظام جلسات التخاطب للأطفال وتنمية المهارات وإختبارات الذكاء، وتابعت أرصدة الأدوية والمستلزمات بصيدلية العيادة، ووجهت بالتواصل مع هيئة الشراء الموحد لإستكمال النواقص. 

كما وجًهت بعمل تجديد وصيانه لأقسام العيادة ودعمها بكافه التجهيزات والفرش غير الطبى لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين. 

وأشار الدكتور عصام جابر، مدير العيادة النفسية، إلى أن العيادة تقدم جميع الخدمات النفسية والاجتماعية للمرضى المترددين من محافظة الإسماعيلية ومحافظات مدن القناة وشمال سيناء كالكشوفات النفسيه للكبار والأطفال وأحدث إختبارات الذكاء المعتمده IQ، فضلا عن جلسات التخاطب للأطفال الذين يعانون من تأخر فى الكلام او تلعثم بالنُطق.  

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتواجد الميداني ومتابعة إنتظام سير العمل بالمنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور رضا سعيد، مدير مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحة. 

