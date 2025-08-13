وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بعيادتى الجلدية والنفسية (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية على عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدء الجولة بتفقد عيادة الجلدية

واستهلت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، الجولة بتفقد عيادة الإسماعيلية التخصصية (الجلدية) والكائنة بميدان المطافى والتى تقدم خدمات الكشف الطبي علي مرضى الجلدية وصرف الأدوية، وإلتقت بالطاقم الطبى والمترددين على العياده وإطمأنت على جودة الخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات بالصيدلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ارتفاع التردد على عيادة الجلدية

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى بجهود الفريق الطبى وخاصًة مع إرتفاع التردد على عيادة الجلدية خلال فترة الصيف، مؤكدة على الإلتزام بالزى الرسمي للعمل، وموجهة بإعادة ترتيب مخزون الأدوية بالشكل اللائق بالصيدلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد العيادة النفسية

واستكملت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية بتفقد العيادة النفسية وتواجد الفريق الطبى، وإطلعت على كشوف التردد للمرضى إلى جانب إنتظام جلسات التخاطب للأطفال وتنمية المهارات وإختبارات الذكاء، وتابعت أرصدة الأدوية والمستلزمات بصيدلية العيادة، ووجهت بالتواصل مع هيئة الشراء الموحد لإستكمال النواقص.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما وجًهت بعمل تجديد وصيانه لأقسام العيادة ودعمها بكافه التجهيزات والفرش غير الطبى لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور عصام جابر، مدير العيادة النفسية، إلى أن العيادة تقدم جميع الخدمات النفسية والاجتماعية للمرضى المترددين من محافظة الإسماعيلية ومحافظات مدن القناة وشمال سيناء كالكشوفات النفسيه للكبار والأطفال وأحدث إختبارات الذكاء المعتمده IQ، فضلا عن جلسات التخاطب للأطفال الذين يعانون من تأخر فى الكلام او تلعثم بالنُطق.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتواجد الميداني ومتابعة إنتظام سير العمل بالمنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور رضا سعيد، مدير مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.