وكيل صحة الإسماعيلية تتابع خطط تحسين العمل بالإدارات الصحية (صور)

عقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال ولمتابعة سُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية بالإدارات الصحية.

وجرى خلال الاجتماع بحث المشكلات والمعوقات والعمل على حلها وإمكانية إستغلال الموارد المتاحة لتحقيق أفضل أداء ممكن، وذلك في حضور كل من الدكتورة هبه جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية مديرية الصحة في الإسماعيلية، الدكتورة الشيماء صلاح مدير المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى.

جانب من الاجتماع، فيتو

الهدف من عقد الاجتماع

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأخير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات بضرورة التواصل والمتابعة المستمرة والمكثفة للمنشآت الصحية، والوقوف على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

جانب من الاجتماع، فيتو

اشادة بجهود فرق المبادرات

وفى مستهل الاجتماع أشادت وكيل وزارة الصحة بجهود فرق المبادرات الرئاسية بجميع الإدارات الصحية بالاسماعيلية، والتى احتلت مركز متقدم على مستوى مؤشرات التردد ورضاء المواطنين على مستوى الجمهورية وتواجدهم المُشرف بجميع الفعاليات مع المواطنين ومنها مهرجان المانجو وانتخابات مجلس الشيوخ ومبادرة سوق اليوم الواحد وغيرها.

جانب من الاجتماع، فيتو

ووجَّهت مديرى الإدارات الصحية بوضع تصوُّر ليوم سكانى تقدم فيه خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بكل إدارة، وتطبيق شعار الشراكات والتعاونات لمبادرة ١٠٠ يوم صحة لهذا العام، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمديريات الخدمية بهدف تحسين مستوى الخصائص السكانية خاصًة بالمناطق الأكثر إحتياجًا.

جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة العمل القادمة ومناقشة السلبيات والمعوقات لكل إدارة، وإيجاد حلول مناسبة من أجل تحقيق مستوى خدمة صحية أفضل، مشيرة إلى دور المديرية فى تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

