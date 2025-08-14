الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع خطط تحسين العمل بالإدارات الصحية (صور)

اجتماع وكيل صحة الإسماعيلية
اجتماع وكيل صحة الإسماعيلية

عقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال ولمتابعة سُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية بالإدارات الصحية.

وجرى خلال الاجتماع بحث المشكلات والمعوقات والعمل على حلها وإمكانية إستغلال الموارد المتاحة لتحقيق أفضل أداء ممكن، وذلك في حضور كل من الدكتورة هبه جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية مديرية الصحة في الإسماعيلية، الدكتورة الشيماء صلاح مدير المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى. 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

الهدف من عقد الاجتماع 

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأخير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات بضرورة التواصل والمتابعة المستمرة والمكثفة للمنشآت الصحية، والوقوف على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

اشادة بجهود فرق المبادرات 

وفى مستهل الاجتماع أشادت وكيل وزارة الصحة بجهود فرق المبادرات الرئاسية بجميع الإدارات الصحية بالاسماعيلية، والتى احتلت مركز متقدم على مستوى مؤشرات التردد ورضاء المواطنين على مستوى الجمهورية وتواجدهم المُشرف بجميع الفعاليات مع المواطنين ومنها مهرجان المانجو وانتخابات مجلس الشيوخ ومبادرة سوق اليوم الواحد وغيرها. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

ووجَّهت مديرى الإدارات الصحية بوضع تصوُّر ليوم سكانى تقدم فيه خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بكل إدارة، وتطبيق شعار الشراكات والتعاونات لمبادرة ١٠٠ يوم صحة لهذا العام، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمديريات الخدمية بهدف تحسين مستوى الخصائص السكانية خاصًة بالمناطق الأكثر إحتياجًا. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة العمل القادمة ومناقشة السلبيات والمعوقات لكل إدارة، وإيجاد حلول مناسبة من أجل تحقيق مستوى خدمة صحية أفضل، مشيرة إلى دور المديرية فى تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية المبادرات الرئاسية وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية الخدمات الطبية الدعم الطبى

مواد متعلقة

إصابة شخصين في تصادم سيارة نصف نقل مع توك توك بالإسماعيلية

عقب تسلمه مهام منصبه، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية الجديد يجتمع بمديري المراحل (صور)

انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية الجمعة المقبل

عروض سينمائية وندوة ثقافية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads