محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات التعليم لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة قبل انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٥/٢٠٢٤، غدًا السبت الموافق ١٦ أغسطس، وتستمر حتى الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥. 

إدارة شئون البيئة تنظم عددا من الفعاليات لطلبة مدارس الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية تحتضن قافلة الأزهر والأوقاف الدعوية (صور)

الانتهاء من تجهيز اللجان 

ووفقًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات محافظ الإسماعيلية، استعدت المديرية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنظاميها القديم والحديث، وذلك وفقًا للجدول المعد والمعلن من قبل الوزارة، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية. 

الحفاظ على محيط المدارس 

كما تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على محيط المدارس نظيفة ومنع الإشغالات أمام المدارس، وكذلك كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات. 

 

تشكيل غرفة عمليات 

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتذليل العقبات وحل المشكلات وتلقي أي بلاغات أو شكاوى تواجه رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات. 

 

وأشار موسى إلى أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية "نظام حديث ونظام قديم" يبلغ ٤٨٢ طالب وطالبة سوف يؤدون الامتحانات من خلال لجنتين بنطاق إدارة شمال بدائرة المحافظة، مشددًا على الالتزام بتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات وتطبيق إجراءات مواجهة الغش بكافة صوره وأشكاله داخل اللجان؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

إدارة شئون البيئة تنظم عددا من الفعاليات لطلبة مدارس الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية تحتضن قافلة الأزهر والأوقاف الدعوية (صور)

