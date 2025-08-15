وكيل أوقاف الإسماعيلية: تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد لحفظ الآمن (صور)

شدد الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة بكافة المساجد لحفظ الأمن ومريديى بيوت الله وقاصديها.

تكثيف المرور على الإدارات

ووجه وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، مديري الإدارات، تكثيف المرور وإحكام الرقابة على جميع المساجد والزوايا، بالاضافة إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع الأنشطة الدعوية.

جانب من الاجتماع، فيتو

إعداد تقارير يومية للعرض المباشر

وطالبهم بإعداد تقارير يومية لعرضها مباشرة على وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، والتعامل بمنتهى الحزم مع كل من يخالف أو يتكاسل في أداء المهام المنوطة به.

عقد اجتماع مع مديرى الإدارات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مع مديري الإدارات المختلفة، وذلك لمتابعة سير العمل بالإدارات.

على صعيد أخر، كانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، الموافق 21 صفر 1447 هـ بعنوان: "إعلاء قيمة السعي والعمل".

وزارة الأوقاف: هدف الخطبة هو التوعية بقيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم.

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بقيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم.

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط.

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي.. وزارة الأوقاف تعقد ندوة بعنوان "نعمة الوقت بين الانتفاع والإهدار"

وفي سياق متصل أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بـ 27 مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ورفع الوعي بأهمية استثمار الوقت كركيزة أساسية للنهضة الفردية والمجتمعية.

وشهدت فعاليات اليوم الثالث لقاءً بعنوان: "نعمة الوقت بين الانتفاع والإهدار"، تناول فيه الأئمة والدعاة مفهوم الوقت كأغلى ما يملكه الإنسان، مؤكدين أنه مورد لا يمكن تعويضه إذا فُقد، وأن حسن استغلاله من علامات الفطنة والوعي، بينما يؤدي إهداره إلى ضياع الفرص وتأخر التقدم.

وأوضح المشاركون أن الشريعة الإسلامية أولت الوقت عناية خاصة، فقرنت بين الإيمان والعمل الصالح، وحثّت على اغتنام اللحظات قبل زوالها، مستشهدين بقول الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، موضحين أن الانشغال بالمباحات الزائدة أو اللهو المفرط من صور التبذير التي تحرم الإنسان من ثمرة عمره.

وشدد المشاركون على ضرورة التخطيط الجيد لإدارة الوقت، وتوزيعه بين العبادة والعمل والأسرة وتطوير الذات، مع الحذر من الملهيات التي تسرق العمر دون فائدة، مؤكدين أن استثمار الوقت مسئولية يشترك فيها الفرد والأسرة والمجتمع ومؤسساته.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة دعوية شاملة تهدف إلى غرس القيم الإيجابية وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف شرائح المجتمع.

