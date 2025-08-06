صحة الإسماعيلية تعدم 505 كيلو أغذية فاسدة خلال حملة على الأسواق (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية ضمن مبادرة 100 يوم صحة، خلال الفترة من منتصف يوليو وحتى بداية شهر أغسطس الجاري؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

تكثيف المرور الميداني على المنشآت

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي،بمديرية الصحة فى محافظة الإسماعيلية إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على 420 منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل سوبرماركت، مطاعم، أسواق، جزارة، مستشفيات، وسحب 65 عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها.

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملة عن إعدام 505 كيلو و171 لتر من الأغذية منتهية الصلاحية، وتحرير 487 محضر مخالفات تنوعت بين 202 محضر عدم وجود شهادة صحية، و285 محاضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد 123 منشآت لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

استمرار الحملات

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية.

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