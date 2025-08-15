الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بالإسماعيلية(صور)

جانب من أعمال الرصف،
جانب من أعمال الرصف، فيتو

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ مشروعاتها التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة. 

مصرع شابين من أبناء الإسماعيلية في حادث تصادم بالسعودية

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف عددًا من الفرق الرياضية وتتألق بعد التطوير (صور)

استكمال أعمال شارع الكورنيش بالتل الكبير 

وشملت الأعمال الجارية استكمال أعمال فرش الطبقة الأسفلتية بشارع الكورنيش بمدينة التل الكبير في الإسماعيلية وشارع الخدمة  من مصرف  المحسمة.
 

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق 

وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أن ذلك يأتى في إطار جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتعزيز عوامل السلامة لمستخدمي الطريق. 

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

الإسراع في معدلات التنفيذ 

وأشار مدير مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، إلى أن المديرية تعمل على الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعاتها، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف الخطة الاستثمارية ويخدم المواطنين في مختلف المناطق.
 

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تحديث البنية التحتية وتحسين شبكات الطرق لخدمة المواطنين ودعم الربط بين المراكز والقرى. 

 

ومن جهة أخرى تواصل مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.  

 

رصف طريق على عيد 

وشملت الأعمال الجارية رصف منطقة "علي عيد" بقرية نفيشة ضمن مشروع تطوير العشوائيات، وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم رصف عدد من الشوارع بالمنطقة بطول ٥٠٠٠ م مسطح، كما تستكمل المديرية أعمال رصف طريق" أبو عطوة – السحارة – الحمادات – أبو آدم" بالطبقة الأسفلتية، بطول ٣.٥ كيلومترات، والذي يعد أحد محاور الربط الحيوية بمركز الإسماعيلية.   

 

تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى أبو عساكر 

وفي سياق متصل، تواصل المديرية تنفيذ  أعمال إنشاء كوبري "أبو عساكر" على ترعة السويس وذلك ضمن خطة إحلال المعديات اليدوية بكباري مشاة على ترعة الإسماعيلية الممتدة بين مراكز وقرى المحافظة، والتي تتضمن أيضًا مشروع تنفيذ كوبري "الرياح" بنطاق مركز القنطرة غرب.   

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية اوقاف الاسماعيلية الطرق والنقل بالاسماعيلية مديرية الطرق بالإسماعيلية تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

مصرع شابين من أبناء الإسماعيلية في حادث تصادم بالسعودية

أغلبهم من الفتيات والأطفال، أسماء ضحايا حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

من مختلف الأعمار، تكريم 160 من حفظة كتاب الله في الإسماعيلية (صور)

أوقاف الإسماعيلية تطلق برنامج "قدوة" لتعريف النشء بالقدوة الحسنة (صور)

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads