استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بالإسماعيلية(صور)

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ مشروعاتها التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

استكمال أعمال شارع الكورنيش بالتل الكبير

وشملت الأعمال الجارية استكمال أعمال فرش الطبقة الأسفلتية بشارع الكورنيش بمدينة التل الكبير في الإسماعيلية وشارع الخدمة من مصرف المحسمة.



جانب من أعمال الرصف، فيتو

تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق

وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أن ذلك يأتى في إطار جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتعزيز عوامل السلامة لمستخدمي الطريق.

جانب من أعمال الرصف، فيتو

الإسراع في معدلات التنفيذ

وأشار مدير مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، إلى أن المديرية تعمل على الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعاتها، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف الخطة الاستثمارية ويخدم المواطنين في مختلف المناطق.



جانب من أعمال الرصف، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تحديث البنية التحتية وتحسين شبكات الطرق لخدمة المواطنين ودعم الربط بين المراكز والقرى.

ومن جهة أخرى تواصل مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

رصف طريق على عيد

وشملت الأعمال الجارية رصف منطقة "علي عيد" بقرية نفيشة ضمن مشروع تطوير العشوائيات، وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم رصف عدد من الشوارع بالمنطقة بطول ٥٠٠٠ م مسطح، كما تستكمل المديرية أعمال رصف طريق" أبو عطوة – السحارة – الحمادات – أبو آدم" بالطبقة الأسفلتية، بطول ٣.٥ كيلومترات، والذي يعد أحد محاور الربط الحيوية بمركز الإسماعيلية.

تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى أبو عساكر

وفي سياق متصل، تواصل المديرية تنفيذ أعمال إنشاء كوبري "أبو عساكر" على ترعة السويس وذلك ضمن خطة إحلال المعديات اليدوية بكباري مشاة على ترعة الإسماعيلية الممتدة بين مراكز وقرى المحافظة، والتي تتضمن أيضًا مشروع تنفيذ كوبري "الرياح" بنطاق مركز القنطرة غرب.

