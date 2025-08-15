إدارة شئون البيئة تنظم عددا من الفعاليات لطلبة مدارس الإسماعيلية (صور)

نظمت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مكتبة مصر العامة بالمحافظة، فعاليات بيئية، لطلبة المدارس بالمراحل المختلفة بالمحافظة.

أبرز المشاركين في الفعاليات

شارك في الفعاليات، فريق معسكر إعداد قادة المستقبل والذي يقيم عددا من المعسكرات والمخيمات وأنشطة الكشافة للأطفال بمكتبة مصر العامة في الإسماعيلية تحت شعار "فرسان المستقبل" للقائد محمد ماهر.

جانب من الفعاليات، فيتو

أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها

وتضمنت الفعاليات عدة أنشطة منها ندوة توعوية للباحثتين مروة عبد الكريم وشيماء سيد، وتضمنت الندوة المحاور التالية: تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي، تعريف التنمية المستدامة وأهدافها ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه (الهواء، الماء، التربة، والغذاء).

بالإضافة إلى الحديث عن أسباب التلوث وأضراره المدمرة وتسليط الضوء على ظاهرتي الاحتباس الحراري والتلوث البلاستيكي، دور الأفراد والمؤسسات في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، كيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال القواعد الثلاث (ترشيد وتشجير وتدوير).



كما شملت الندوة أنشطة تفاعلية من مسابقات وعرض فيديوهات توضيحية.

تلا ذلك عرض فيديو توعوي خاص بإدارة شئون البيئة لمسرحية بيئية تبرز دورنا كأفراد في حماية البيئة وغرس قيم المسئولية تجاه قضايا الاستدامة لدى النشء.

دعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

وتطرقت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة إلى الدور الحيوي لإدارة البيئة في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة الأطفال، باعتبارهم البنية الأساسية نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة وبناء وعي مجتمعي سليم لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة.

وأوضحت أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية أهمية تعزيز الدور المجتمعي في حماية البيئة، مضيفة أن مكتبة مصر العامة بالمحافظة لا تألو جهدًا في توصيل الرسائل التوعوية للأطفال بمختلف أعمارهم.

وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة عمل تفاعلية لإعادة استخدام البلاستيك والورق وتحويلها إلى منتجات نافعة صديقة للبيئة.

ويأتي ذلك في إطار خطة إدارة البيئة لنشر الوعي البيئي وترسيخ الممارسات البيئية المستدامة بين أفراد المجتمع وتحقيق نظام بيئي متكامل مستدام.



