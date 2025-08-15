السياحة تتنازل عن البلاغ المقدم ضد عبد الرحمن خالد مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير

تنازلت وزارة السياحة عن البلاغ المقدم ضد عبد الرحمن خالد مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم مديرية أمن الجيزة، القبض على الشاب عبد الرحمن، بتهمة نشر فيديو مضلل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن افتتاح المتحف المصري الكبير، متضمنًا ظهور ميسي وصلاح في الإعلان الترويجي، وفق لما نشره مقربون منه.



وقالت وزارة السياحة والآثار إن مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم محليًا وعالميًا، لا يمثل الإعلان الرسمي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.