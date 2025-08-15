السبت 16 أغسطس 2025
أخبار مصر

السياحة تتنازل عن البلاغ المقدم ضد عبد الرحمن خالد مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير

وزارة السياحة، فيتو
تنازلت وزارة السياحة عن البلاغ المقدم ضد عبد الرحمن خالد مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي.

 

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم مديرية أمن الجيزة، القبض على الشاب عبد الرحمن، بتهمة نشر فيديو مضلل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن افتتاح المتحف المصري الكبير، متضمنًا ظهور ميسي وصلاح في الإعلان الترويجي، وفق لما نشره مقربون منه.

 


وقالت وزارة السياحة والآثار إن مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم محليًا وعالميًا، لا يمثل الإعلان الرسمي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل.

