النجمة العالمية كاتي بيري تخطف الأنظار برقصها على المسرح خلال حفلها الأول في مصر

تألقت النجمة العالمية كاتي بيري في حفلها الأول في مصر، عند سفح الأهرامات وسط حضور جماهيري كبير، مقدمة باقة من أقوى أغانيها.

حفل كاتي بيري في الأهرامات

وخطفت “بيري” الأنظار يرقصها على المسرح وسط تفاعل كبيرًا من الجمهور

ومن ناحية أخرى، كانت نشرت لأول مرة المغنية كاتي بيري، صورًا رسمية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

ونشرت كاتي صورتين، مع حبيبها رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الأولى، ظهرت فيها وهي تأكل الشيكولاتة وهي بجانبه، أما الصورة الثانية فظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما البعض.

وأعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، علاقتها العاطفية برئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو، بشكل رسمي بعد شهور من الشائعات والتكهنات.

واختارت بيري إعلان علاقتهما العاطفية هي وجاستن، في التوقيت الذي يناسبها، حيث خرج الثتائي مؤخرًا في موعد غرامي في العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بعيد ميلاد كاتي الخامس والأربعين.

