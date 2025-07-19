زوجة إيلي صعب تحرج الفنان وائل كفوري في حفل زفاف ابنها (فيديو)

زفاف نجل إيلي صعب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل، يكشف عن تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لموقف محرج، مع زوجة مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، في حفل زفاف سيليو صعب، نجل إيلي صعب، على العروس الأردنية زين القطامي.

زوجة إيلي صعب تحرج الفنان وائل كفوري



ويظهر مقطع الفيديو المتداول قيام كلودين صعب، زوجة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، بالإمساك بقوة للفنان وائل كفوري، الذي جاء لتهنئة إيلى صعب وأولاده بالزفاف، وعندما انتهى من السلام على إيلي وأولاده، فاجأته كلودين بشدة من يده لالتقاط الصور معه.

أثار مقطع الفيديو المحرج لزوجة إيلي صعب مع الفنان اللبناني وائل كفوري، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الموقف بأنه موقف محرج ولا يليق بكلودين زوجة إيلي صعب، وخاصة في حفل زفاف نجلها.

بالأحضان كلودين صعب تستقبل وائل كفوري، فيتو

علق نواف مسفر بن هلال قائلًا: "في موقف محرج، زوجة مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب تقوم باللحاق والامساك بالفنان وائل كفوري لمحاولة الحديث معه رغم انه كان يتهرب منها، وكان الحفل بمناسبة زواج أبن ايلي صعب، ولكن على مايبدو كلودين لم تنتبه للكاميرا...".

وقالت إحدى رواد مواقع التواصل: "أكيد تربطهم علاقه قوية، وهذا تصرف عادي"، ورد أحد النشطاء قائلًا: "يبدوا أن وائل كفوري محرج من شيء، وكلودين أرادت التقاط الصور معه".

في حين أشار بعض النشطاء إلى أن الموقف محرج للفنان اللبناني وائل كفورى وزوجة إيلي صعب، ولا يليق أن يحدث في مناسبة زفاف نجل إيلي صعب، وخاصة أن وائل كفوري كان يريد الابتعاد.

إيلي صعب يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن



الجدير بالذكر أن مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب احتفل، أمس الجمعة، بزفاف نجله سيليو صعب على العروس الأردنية زين القطامي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن اللبنانيين، وبحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والفنانين، من بينهم المطربة اللبنانية إليسا والفنان وائل كفوري.

في موقف محرج

زوجة مصمم الأزياء الشهير ايلي صعب تقوم باللحاق والامساك بالفنان وائل كفوري امام زوجها وابنها لمحاولة الحديث معه رغم انه كان يتهرب منها

وكان الحفل بمناسبة زواج ابن ايلي صعب، ولكن على مايبدو ان الزوجة نسيت ابنها وكانت تريد الزواج من وائل كفوري pic.twitter.com/6uWzmTMHI3 — نواف مسفر بن هلال (@NawafMisferIl) July 19, 2025



وشهد حفل زفاف سيليو إيلي صعب تألق العروس زين قطامي فى فستان يشبه أميرات العصور الوسطى، من توقيع والد زوجها المصمم إيلي صعب، أما العريس سيليو إيلي صعب فكانت اطلالته أنيقة فظهر ببدلة سوداء وقميصًا أبيض وربطة عنق سوداء.

وكان حفل زفاف سيليو صعب، نجل المصمم العالمي إيلي صعب، حديث الأوساط الفنية والاجتماعية في لبنان، في مشهد احتفالي استثنائي تواصل على مدار ثلاثة أيام.

إطلالة عروس ابن المصمم إيلي صعب تخطف الأنظار في حفل زفافهما 👰🏻‍♀️🤍pic.twitter.com/bJu2O5ogSJ — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 18, 2025



وأقيم مراسم عقد القران الرسمية لنجل إيلي صعب في كنيسة بكركي، حيث أقيمت عند الساعة السادسة والنصف مساءً، بحضور عائلة العريس إيلي صعب وزوجته، والعروس زين قطامي، إلى جانب كبار الشخصيات، حيث حضرت زوجة الرئيس اللبناني نعمت عون لحفل الزفاف.

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