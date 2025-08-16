قررت النيابة العامة إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، وذلك عقب استجوابه وإنكاره ما نُسب إليه من اتهام، وبيانه أن هدفه من صناعة المقطع ونشره كان الترويج للمتحف المصري الكبير.

وقررت وزارة السياحة والآثار التنازل عن البلاغ المقدم ضد عبد الرحمن خالد، صاحب الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير الذي استخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لظهور النجمين محمد صلاح وليونيل ميسي.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عبد الرحمن خالد، بناءً على محضر محرر من وزارة السياحة، التي اعتبرت الفيديو مخالفًا للإجراءات المعتمدة في إنتاج المواد الترويجية للمتحف، لعدم حصوله على التصاريح اللازمة قبل النشر.

علي الجانب الأخر أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هيئة المتحف المصري الكبير قررت إغلاق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية لـ الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل.

