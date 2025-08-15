أخبار الفن اليوم:"بيان جديد من نجوى فؤاد بعد استجابة وزير الثقافة لمناشدتها.. افتتاح فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة.. الجمهور يهاجم إدارة the voice

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء منذ قليل، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والمقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار وذلك على مسرح المحكى.

وأعلن وزير الثقافة خلال كلمته في افتتاح مهرجان القلعة بدورته الـ33 عن إطلاق يوم الموسيقى في الـ15 من سبتمبر تحت اسم "سيد درويش" وفي ذكرى وفاته للاحتفاء بالثقافة والفنون.

قال الموسيقار هاني شنودة قبل تكريمه بمهرجان القلعة بدورته الـ 33، إن هذا اليوم مميز للغاية في حياته، موضحًا: "لما الأوبرا تكرمني كأنه تكريم من الشعب المصري كله".

وأضاف الموسيقار: "وأنا فخور إني بنتمي لهذا الشعب وهذا البلد، وأشكر كل من ساهم في حصولي على هذا التكريم".

استغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة أي عمل، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

ووجهت نجوى فؤاد رسالة لوزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لها من خلال برنامج بنظرة تانية، المداع عبر قناة الشمس، حيث قالت: اهتموا بينا شوية إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة.

يلتقي الثنائي تامر عاشور وبهاء سلطان للمرة الأولى بالجمهور الليبي ضمن فعاليات صيف بني غازي في ليبيا 2025 يوم 21 أغسطس الجاري.

وكشفت الشركة المنظمة عن شرط دخول حفل بهاء سلطان وتامر عاشور في ليبيا، مشيرة إلى أن الحفل سيكون للعائلات فقط.

وكان مهرجان صيف بني غازي السابق تضمن العديد من المفاجأت، كما أقيم أكثر من 27 حفلة.

تصدر اسم برنامج the voice خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن الموسم الجديد من البرنامج بعد غياب 6 سنوات والإعلان عن الموسم الجديد من the voice kids.

وتعرضت إدارة البرنامج لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور عقب الإعلان عن لجان تحكيم برنامجي the voice وthe voice كيدز، حيث رأى بعض متابعي البرنامج الذي له شعبية كبيرة، أن لجان تحكيم الموسم الجديد ضعيفة للغاية عن الموسم السابقة، حيث عقدوا مقارنات بين كاظم الساهر ـ محمد حماقي، تامر حسني، نانسي عجرم، وشيرين أعضاء لجنة التحكيم بالمواسم السابقة، واللجنة الحالية رافضين رفضا تاما أعضاء لجان تحكيم المواسم الجديدة

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعدما قضى 5 سنوات في الجيش، أنهاها عام 1974، وفي نفس العام الذي انتهى من خدمته العسكرية التحق بالمعهد.

أوضح "سليم" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه تخرج من المعهد عام 1978، إذ كان يعمل ويدرس في نفس الوقت، وكان يعمل وقتها في الهيئة العربية للتصنيع، إذ كان يقضي وردية ليلية في عمله، وفي النهار يدرس بالمعهد، مضيفا: "كنت بخلص المعهد الساعة 4 أو 5، وكنت بحسب وقت النوم والله العظيم وأنا راجع في الأتوبيس".

رم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو "12 شخصية أثرت المشهد الفني المصري والعربي" خلال افتتاح الدورة الـ 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والمقام بالتعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار وذلك على مسرح المحكى.

أعربت الفنانة نجوى فؤاد عن سعادتها باستجابة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لاستغاثتها، بعد الأزمة التي لحقت بها مؤخرا، حيث حرصت الفنانة على أن توجه الشكر للوزير وجميع من ساندها حتى يصل نداءها.

وقالت الفنانة في بيان لها: بشكر وزير الثقافة على سرعته في الاستجابة على استغاثتي عبر برنامج بنظرة تانية، وبشكر أسرة البرنامج وكل من ساعد في أن يصل صوتي.. أملي في ربنا وفيكم.

