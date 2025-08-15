شرط أساسي لدخول حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في ليبيا

يلتقي الثنائي تامر عاشور وبهاء سلطان للمرة الأولى بالجمهور الليبي ضمن فعاليات صيف بني غازي في ليبيا 2025 يوم 21 أغسطس الجاري.

حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في ليبيا

وكشفت الشركة المنظمة عن شرط دخول حفل بهاء سلطان وتامر عاشور في ليبيا، مشيرة إلى أن الحفل سيكون للعائلات فقط.

وكان مهرجان صيف بني غازي السابق تضمن العديد من المفاجأت، كما أقيم أكثر من 27 حفلة.

أحدث ألبومات ب هاء سلطان

وكان النجم بهاء سلطان فاجأ الجمهور بطرحه لأحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “رسيني” وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وضم ألبوم بهاء سلطان 5 أغانٍ الأولى الأغنية الرئيسية للألبوم بعنوان "رسبني" وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والأغنية الثانية بعنوان “ميدالية المفاتيح” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الثالثة بعنوان اترموا وهي من كلمات أحمد عيسى ومن ألحان مدين

أما الأغنية الرابعة بعنوان “الطيبين” وهي من كلمات خالد تاج الدين ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الخامسة والأخيرة جاءت بعنوان بتشوف فلان وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي.

