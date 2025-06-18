بهاء سلطان ينهي تعاقده مع روتانا ويتلقى عروضا جديدة (خاص)

أكد ناصر بجاتو مدير أعمال بهاء سلطان في تصريح خاص لـ"فيتو" أن المطرب انتهي عقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد عامين من التعاون في ألبومين غنائيين.

انتهاء عقد بهاء سلطان مع شركة روتانا

وأشار “ناصر” أن بهاء سلطان تلقي عروضا جديدة من قبل بعض الشركات بعد انتهاء عقده مع شركة روتانا ولكنه لم يستقر على شركة معينة حتى الآن.

وكان قد كشف ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنان بهاء سلطان ،، عن السبب وراء التحقيق الذي خضع له المطرب مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بمستحقات مالية لم تسددها شركة "روتانا" للإنتاج الفني، تخص عددًا من الأغاني.

التحقيق مع بهاء سلطان



وأوضح بجاتو في تصريح خاص لـ"فيتو" أن "هناك مصاريف لأغان كان من المفترض أن تدفعها شركة روتانا للمصنفات الفنية، لكن الشركة تأخرت عن سداد هذه المصاريف".



وأشار إلى أن هذا التأخير دفع "المصنفات الفنية" إلى تحرير محضر باسم بهاء سلطان وليس الشركة.



وأكد مدير أعمال بهاء سلطان أن "الموضوع انتهى"، لافتًا إلى أن هذا الإجراء "تم مع حوالي 7 فنانين آخرين" في سياق مماثل.

وكان النجم بهاء سلطان قد فاجأ الجمهور بطرحه لأحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “رسيني” وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

وضم ألبوم بهاء سلطان 5 أغانٍ الأولى الأغنية الرئيسية للألبوم بعنوان "رسبني" وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والأغنية الثانية بعنوان “ميدالية المفاتيح” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الثالثة بعنوان اترموا وهي من كلمات أحمد عيسى ومن ألحان مدين

أما الأغنية الرابعة بعنوان “الطيبين” وهي من كلمات خالد تاج الدين ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الخامسة والأخيرة جاءت بعنوان بتشوف فلان وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.