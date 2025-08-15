عايزين نعيش عيشة آدمية، بيان جديد من نجوى فؤاد بعد استجابة وزير الثقافة لمناشدتها

أعربت الفنانة نجوى فؤاد عن سعادتها باستجابة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لاستغاثتها، بعد الأزمة التي لحقت بها مؤخرا، حيث حرصت الفنانة على أن توجه الشكر للوزير وجميع من ساندها حتى يصل نداءها.

بيان جديد من نجوى فؤاد

وقالت الفنانة في بيان لها: بشكر وزير الثقافة على سرعته في الاستجابة على استغاثتي عبر برنامج بنظرة تانية، وبشكر أسرة البرنامج وكل من ساعد في أن يصل صوتي.. أملي في ربنا وفيكم.

مش عايزة أعيش في دار مسنين

استغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

ويأتي ذلك بعد أن استغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الجلفي عبر برنامج بنظرة تانية، المذاع على قناة الشمس، حيث قالت: اهتموا بينا شوية إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة.

واستكملت الفنانة حديثها: أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، انا ساكنة في بيت ايجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقا غالي، وكشف الدكاترة بقا نار، والعيشة صعبة انتبه لينا شوية، دي حاجة انا مشوفتهاش في حياتي، ومعاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر.

