أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين كان مجنونًا بالفن.. وهذا عيبه الوحيد

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعدما قضى 5 سنوات في الجيش، أنهاها عام 1974، وفي نفس العام الذي انتهى من خدمته العسكرية التحق بالمعهد.

أوضح "سليم" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه تخرج من المعهد عام 1978، إذ كان يعمل ويدرس في نفس الوقت، وكان يعمل وقتها في الهيئة العربية للتصنيع، إذ كان يقضي وردية ليلية في عمله، وفي النهار يدرس بالمعهد، مضيفا: "كنت بخلص المعهد الساعة 4 أو 5، وكنت بحسب وقت النوم والله العظيم وأنا راجع في الأتوبيس".



أشار إلى أنه قدم العديد من المسرحيات في مسيرته الفنية، سواء كانت قطاع خاص أو على مسارح الدولة، تعامل فيها مع كبار الفنانين، لافتا إلى أن عمله مع المخرج يوسف شاهين كان مرحلة مهمة في حياته، ووصفه بأنه مجنون وفنان ليس له مثيل، مردفا: "أول شوت ليا معاه عيدته 20 مرة، وطلب مني أقول الجملة بدون ما أمثل، كان عايز الصدق الفني".

يوسف شاهين

أضاف عن يوسف شاهين: "كان إنسان جدا بكل معنى الكلمة، هو بس كان عنده مشكلة خاصة شوية، كان بيدافع عن نفسه، الإنسان لما يتكسف يعمل حاجات غريبة، كانت عنده الحتة دي".

في سياق آخر، تحدث عن إتقانه التمثيل باللغة العربية الفصحى، قائلا: "عادل إمام قالي لما بشوفك بتمثل باللغة العربية بحس أنك بتمثل باللغة العامية، ومحمود يس قالي لما بشوفك بتمثل باللغة العربية بحاول أمسك لك غلطة لكن بلاقيك بتمثل كويس"، وعن إتقانه اللغة، قال إنها جاءت من منطلق أنه يريد تقديم الشيء الذي يفهمه.

تابع: "أنا بحب أشتغل، لو قعدت في البيت أمرض، ولو قعدت في البيت ببقى بقرأ".

