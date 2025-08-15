وزير الثقافة يكرم 12 شخصية أثرت المشهد الفني المصري والعربي بمهرجان القلعة بدورته الـ33

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو "12 شخصية أثرت المشهد الفني المصري والعربي" خلال افتتاح الدورة الـ 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والمقام بالتعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار وذلك على مسرح المحكى.

وزير الثقافة يكرم 12 شخصية أثرت المشهد الفنى المصرى والعربى بمهرجان القلعة بدورته الـ33

وتعد 12 شخصية المكرمة من من أثرت المشهد الفنى المصرى والعربى إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة هم الموسيقار هانى شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذى لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفنى على أستوديو المونتاج، خالد العايدى بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، حسنى عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، وإسما الراحلين محمد حسنى مدير عام الإعلام الأسبق والمهندس أحمد على بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية

وجاء ذلك عقب عرض بانورامي ضوئي يصاحبه مؤثرات صوتية تتناول رموز الغناء المصرى من تصميم المهندس عبد المنعم المصرى وموسيقى وجدى الفوى الغناء المصرى من تصميم المهندس عبد المنعم المصرى وموسيقى وجدى الفوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.