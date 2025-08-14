الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد سعد نجم الجزء السادس من برنامج the voice

لجنة تحكيم the voice
لجنة تحكيم the voice

كشفت مجموعة Mbc عن أسماء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب the voice في الموسم السادس. 

وتضم لجنة تحكيم the voice، كل من: ناصيف زيتون ورحمة رياض وأحمد سعد. 

لجنة تحكيم برنامج the voice kids أحلى صوت

وكانت مجموعة Mac أعلنت عن لجنة تحكيم برنامج the voice kids أحلى صوت، المقرر انطلاقه قريبا. 

وضمت لجنة تحكيم the voice kids كلا من: المطرب الشاكي، وداليا مبارك، والفنان رامي صبري. 

برنامج ذا فويس كيدز انطلق موسمه الأول في عام 2016 وكانت لجنة التحكيم مكونة من؛ تامر حسني، ونانسي عجرم، وكاظم الساهر.

وينتظر الجمهور عودة برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز في موسمه الجديد بعد غياب 5 سنوات قريبا على شاشة MBC مصر، والذي يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لأن المواهب الذين يشاركون من جميع أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج The voice برنامج اكتشاف المواهب the voice The Voice

مواد متعلقة

أحمد سعد يشعل حفله بالساحل الشمالي بـ إيه اليوم الحلو دا ونرمين الفقي ترقص علي أنغامها

الأكثر قراءة

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

هاجم النظام على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

أسر فتيات حادث مطاردة طريق الواحات ترفض محاولات التصالح

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads