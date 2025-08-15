وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء منذ قليل، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والمقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار وذلك على مسرح المحكى.

وأعلن وزير الثقافة خلال كلمته في افتتاح مهرجان القلعة بدورته الـ33 عن إطلاق يوم الموسيقى في الـ15 من سبتمبر تحت اسم "سيد درويش" وفي ذكرى وفاته للاحتفاء بالثقافة والفنون.

وذلك بحضور كل من؛ الدكتور علاء عبد السلام ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وعدد كبير من الموسيقيين ومحبي الفن والغناء.

وبدأ المهرجان بعرض بانورامي من الـAi لأساطير الفن والغناء المصري، أم كلثوم، وسيد درويش، وزكريا أحمد ومنيرة المهدية وحياة صبري، وصالح عبد الحي، وداود حسني.

تكريم 12 شخصية فنية بمهرجان القلعة

ومن المقرر أن يكرم المهرجان 12 شخصية أثرت المشهد الفنى المصرى والعربى إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة هم الموسيقار هانى شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذى لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفنى على أستوديو المونتاج، خالد العايدى بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، حسنى عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، وإسما الراحلين محمد حسنى مدير عام الإعلام الأسبق والمهندس أحمد على بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية.

