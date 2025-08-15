نجوى فؤاد تستغيث بوزير الثقافة: معنديش بيت تمليك والعلاج غالي مش عايزة أعيش بدار مسنين

استغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة أي عمل، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

ووجهت نجوى فؤاد رسالة لوزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لها من خلال برنامج بنظرة تانية، المداع عبر قناة الشمس، حيث قالت: اهتموا بينا شوية إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة.

وتابعت نجوى فؤاد: أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، انا ساكنة في بيت ايجار، ومعنديش بيت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقا غالي، وكشف الدكاترة بقا نار، والعيشة صعبة انتبه لينا شوية، دي حاجة انا مشوفتهاش في حياتي.

واستكملت نجوى فؤاد حديثها: ببحث على مشروع صغير لان معاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر، دول ميجيبوش عيش، هدور على حاجة اشتغلها، قضيت عمري كله في المشوار الفني، مع الناس اللي حبتني هسعى على شغل واللي يدور يلاقي، والاعمار بيدي الله محدش عارف عمره كام.

