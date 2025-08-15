الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

تصدر اسم برنامج the voice خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن الموسم الجديد من البرنامج بعد غياب 6 سنوات والإعلان عن الموسم الجديد من the voice kids.

برنامج برنامج the voice

أعلنت مجموعة Mac عن لجنة تحكيم برنامج the voice kids أحلى صوت، المقرر انطلاقه قريبا.

وضمت لجنة تحكيم the voice kids كلا من؛ المطرب الشاكي، وداليا مبارك، والفنان رامي صبري.

بينما تضم لجنة تحكيم the voice، كل من: ناصيف زيتون ورحمة رياض وأحمد سعد.

وتعرضت إدارة البرنامج لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور عقب الإعلان عن لجان تحكيم برنامجي the voice وthe voice كيدز، حيث رأى بعض متابعي البرنامج الذي له شعبية كبيرة، أن لجان تحكيم الموسم الجديد ضعيفة للغاية عن الموسم السابقة، حيث عقدوا مقارنات بين كاظم الساهر ـ محمد حماقي، تامر حسني، نانسي عجرم، وشيرين أعضاء لجنة التحكيم بالمواسم السابقة، واللجنة الحالية رافضين رفضا تاما أعضاء لجان تحكيم المواسم الجديدة

برنامج ذا فويس كيدز انطلق موسمه الأول في عام 2016 وكانت لجنة التحكيم مكونة من؛ تامر حسني، ونانسي عجرم، وكاظم الساهر.

وينتظر الجمهور عودة برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز في موسمه الجديد بعد غياب 5 سنوات قريبا على شاشة MBC مصر، والذي يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لأن المواهب الذين يشاركون من جميع أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.