أخبار الرياضة اليوم: فوز الأهلي على فاركو برباعية.. حكم جنوب أفريقي لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا.. نيوم السعودي يتعاقد مع لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض محمد هاني لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 90 بعد حصوله على إنذارين.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدفه الأول بقميص النادي الأهلي في شباك فاركو في الدقيقة 21، لتصبح النتيجة 0/2، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مجموعته التي تضم بوركينا وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وجاء الترتيب كالتالي:

انتهت مباراة بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية، بالتعادل 2/2، في المباراة التي جرت على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق بتروجت قد تعادل في الجولة الأولى سلبيًا مع الإسماعيلي، في المقابل خسر فريق كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، أمام الجونة بنتيجة 1-0.

في استجابة سريعة لما تم نشره في موقع “فيتو”، بدأت لجان التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعمالها بنادي النصر الرياضي، ونادي الطيران، والاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك بهدف مراجعة كافة الإجراءات والمستندات المالية والإدارية وفق اللوائح والقوانين المنظمة، وإعداد تقرير عاجل بنتائج المراجعة.

وسيتم ضم أعضاء جدد للجان المؤقتة بكل من نادي الطيران والاتحاد المصري لتنس الطاولة لتسيير الأعمال بفاعلية بعد استقالة عدد من الأعضاء، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للأعضاء واللاعبين دون أي تعطيل.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تشهد القائمة تغييرات محدودة بضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مع إمكانية تواجد أحمد حمدي أو عمرو ناصر.

كشفت تقارير إعلامية، عن مفاجأة مدوية بشأن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يبدو أنه على وشك الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء خلال الفترة المقبلة، بعكس رغبة ريال مدريد الإسباني.

ويبلغ دوناروما من العمر 26 عامًا، وبات رحيله عن بطل فرنسا وأوروبا مسألة وقت، علمًا بأن عقده مع الفريق ينتهي في يونيو 2026، ويحاول الباريسي تسويقه للحصول على مقابل مادي نظير بيعه.

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة قائمة زعيم الفلاحين، لمواجهة نظيره سموحة في المباراة المقرر أن تجمع بينهما غدا السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي فريقا سموحة وغزل المحلة في التاسعة مساء غد السبت علي ستاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025/ 2026.

أعلن نادي نيوم السعودي، اليوم الجمعة، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع عبدالله دوكوري لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب المالي الدولي انتهى تعاقده مع نادي إيفرتون الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي 2025/24.

كرة اليد، حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، فوزا مهما على نظيره منتخب النرويج بنتيجة (47-26)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دور تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8 ببطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا بالقاهرة.

