كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

انتهت مباراة بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية، بالتعادل 2/2، في المباراة التي جرت على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي بتروجت، أحمد بحبح في الدقيقة 8 وبدر موسى من ضربة جزاء في الدقيقة 22، بينما أحرز هدفي كهرباء الإسماعيلية، محمد السيد شيكا في الدقيقة 54 وسيف الخشاب في الدقيقة 56.

وكان فريق بتروجت قد تعادل في الجولة الأولى سلبيًا مع الإسماعيلي، في المقابل خسر فريق كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، أمام الجونة بنتيجة 1-0.

تشكيل بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية

ضم تشكيل بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - بركات حجاج - أحمد عبد الموجود.

خط الوسط: محمد علي عثمان - أدهم حامد - أمادو با - توفيق محمد.

خط الهجوم: بدر موسى - مصطفى الجمل.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام بتروجت

بينما ضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية بقيادة مديره الفني رضا شحاتة:

علي الجابري - محمد مدحت - محمد شيكا - محمد ياسين - عبد الفتاح شتا - ماجد هاني - علي سليمان - عبد الله مارادونا - مصطفى كشري - سيف الخشاب - عصام الفيومي.

