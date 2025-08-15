الزمالك يبدأ معسكر المقاولون الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تشهد القائمة تغييرات محدودة بضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مع إمكانية تواجد أحمد حمدي أو عمرو ناصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا السبت في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتقرر تعيين محمد عباس مايو حكمًا للساحة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الثانية من دوري نايل.

ويعاونه كل من محمد مجدي وعلي علاء كمساعدين، فيما يتولى عبد الحكيم ناصر مهام الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو، فيقودها عبد العزيز السيد ويساعده كيرس نزيه.

