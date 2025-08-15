الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، نيوم السعودي يتعاقد مع لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق

عبد الله دوكوري،
عبد الله دوكوري، فيتو

أعلن نادي نيوم السعودي، اليوم الجمعة، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع عبدالله دوكوري لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انتهاء عقد دوكوري مع إيفرتون

اللاعب المالي الدولي انتهى تعاقده مع نادي إيفرتون الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي 2025/24.

وكان صاحب الـ 32 عاما انضم لصفوف إيفرتون قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 20/21.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي بـ 36 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين خلال 2722 دقيقة لعب.

الجريدة الرسمية
