حكم جنوب أفريقي لإدارة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم 2026

يدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا

يعاون أبو نجيل كلًا من:
مساعد أول: سانتوس چيرسون ( أنجولا)
مساعد ثاني: زاكيلا سويلي (جنوب أفريقيا)
حكم رابع: إيوجيني مدلولي (جنوب أفريقيا)

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا باستاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مجموعته التي تضم بوركينا وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وجاء الترتيب كالتالي:
1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).
2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).
3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).
4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).
5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).
6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

