مدرب مان يونايتد يعلن غياب نجميه عن مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن غياب ليساندرو مارتينيز ونصير مزراوي عن مباراة الفريق أمام أرسنال في افتتاح الدوري الانجليزي بداعي الإصابة.

وحول أهداف الفريق في الموسم الجديد، قال: "نريد العودة إلى المنافسات الأوروبية، لكن من الصعب كمدرب لمانشستر يونايتد أن أكتفي بقول ذلك فقط.. سنقاتل من أجل تحقيقه، وسنعمل على التطور والتركيز مباراة تلو الأخرى".

وعن دور القائد برونو فرنانديز في الموسم المقبل، قال: "حتى الموسم الماضي، حين لعب في خط الوسط، كان يسدد كثيرًا بالقرب من منطقة الجزاء.. أعتقد أن من الجيد التزامه بمركز واحد، فهذا يمنحه الاستقرار.. أريد برونو قريبًا من الكرة، فهذا مهم جدًا لنا.. لكن أحيانًا نحتاجه بالقرب من المرمى.. سنحاول في كل مباراة ترتيب أفضل المراكز للاعبين".

وبخصوص مهاجمه الدنماركي، راسموس هويلوند، علق: "هو خيار إضافي، ولا زال لاعبًا في صفوفنا".

و بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب وسط جديد، صرح أموريم: "أنا سعيد بلاعبينا الحاليين، فهم يعملون بجد.. لدينا خيارات مختلفة لهذا المركز، ربما ماسون ماونت يمكنه اللعب هناك، وسنعرف ذلك قريبًا.. لكن لدينا من يمكنه شغل هذا الدور".

كشف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بالتعاقد مع المهاجم الدولي السلوفيني، بنجامين سيسكو، وذلك قبل مباراة الشياطين الحمر الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام آرسنال، المقررة يوم الأحد المقبل.

مدرب مانشستر يونايتد يشيد بصفقة سيسكو

وقال أموريم، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "أنا سعيد جدًا.. أعتقد أن سيسكو لديه إمكانات كبيرة، ويمكنه اللعب بأساليب مختلفة.. أرى أنه سيكون مهاجم مانشستر يونايتد لفترة طويلة، لذا دفعنا الكثير من المال للتعاقد معه".

وعن إمكانية مشاركته أساسيًا أمام آرسنال، قال: "لم يكن لدينا الكثير من الوقت، لكنه جاهز بدنيًا، وهذا أمر مهم جدًا في الدوري.. هو جاهز للعب، وسنرى إن كان سيبدأ المباراة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.