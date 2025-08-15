محترف الهلال السعودي يقترب من الدوري البرازيلي

كشف الصحفي الموثوق في ملف الانتقالات أكرم كونور، اليوم الجمعة، عن اهتمام نادي كروزيرو البرازيلي بالتعاقد مع مواطنه المحترف بصفوف نادي الهلال السعودي، كايو سيزار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الصحفي ذاته عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة، أن مسؤولي النادي البرازيلي يراقبون عن كثب موقف اللاعب صاحب الـ 21 عاما مع الهلال بالفترة الحالية.

أرقام كايو سيزار مع الهلال السعودي

وكان نادي الهلال السعودي قد تعاقد مع الجناح الأيمن البرازيلي الشاب خلال الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي قادما من صفوف فيتوريا غيماريش البرتغالي.

وشارك اللاعب البرازيلي بقميص الهلال في 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

