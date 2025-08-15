الجمعة 15 أغسطس 2025
استجابة لـ فيتو، لجان التفتيش تكثف عملها بناديي النصر والطيران واتحاد تنس الطاولة

في استجابة سريعة لما تم نشره في موقع “فيتو”، بدأت لجان التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعمالها بنادي النصر الرياضي، ونادي الطيران، والاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك بهدف مراجعة كافة الإجراءات والمستندات المالية والإدارية وفق اللوائح والقوانين المنظمة، وإعداد تقرير عاجل بنتائج المراجعة.

وضم أعضاء جدد للجان المؤقتة بنادي الطيران واتحاد تنس الطاولة لتسيير الأعمال عقب استقالة عدد من الأعضاء، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة لضمان الانضباط الإداري والمالي في مختلف الهيئات الرياضية، وحرصها على ضمان النزاهة والشفافية داخلها..

وسيتم ضم أعضاء جدد للجان المؤقتة بكل من نادي الطيران والاتحاد المصري لتنس الطاولة لتسيير الأعمال بفاعلية بعد استقالة عدد من الأعضاء، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للأعضاء واللاعبين دون أي تعطيل.

لقراءة المقال كاملا من هنا 

https://www.vetogate.com/5470835#

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوسيع نطاق أعمال التفتيش لتشمل مزيدًا من الأنشطة الإدارية والمالية داخل تلك المنشآت، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لفحص كافة المستندات ذات الصلة، وإعداد تقرير عاجل بنتائج الفحص.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة رفضها القاطع لأي تجاوزات إدارية أو سلوكية داخل الهيئات الرياضية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي مخالفة يتم إثباتها، التزامًا بمبدأ سيادة القانون وصون المال العام.

