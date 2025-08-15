الجمعة 15 أغسطس 2025
رياضة

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة قائمة زعيم الفلاحين، لمواجهة نظيره سموحة في المباراة المقرر أن تجمع بينهما غدا السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 يلتقي فريقا سموحة وغزل المحلة في التاسعة مساء غد السبت علي ستاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025/ 2026.

قائمة غزل المحلة لمواجهة سموحة 

ترتيب غزل المحلة وسموحة

ويحتل سموحة المركز التاسعة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة وحيدة، بينما ياتي المحلة في المركز الرابع عشر بنفس عدد النقاط.

غزل المحلة علاء عبد العال سموحة الدورى المصرى الممتاز

