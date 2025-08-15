بيراميدز يستعد لمباراة المصري بالفوز وديا على دايموند

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على نظيره نادي دايموند بهدف دون مقابل، سجله محمود زلاكة في إطار الإعداد لمواجهة المصري البورسعيدي.

تشكيل بيراميدز

ولعب بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني شارك محمود دونجا ويوسف أوباما

ودودو الجباس وعبد الرحمن جودة ووليد الكرتي ورمضان صبحي.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل بيراميدز هدفه الوحيد عن طريق محمود زلاكة من انفراد بتمريرة من يوسف أوباما، بينما أضاع دودو الجباس ركلة جزاء في نهاية اللقاء تصدى لها حارس دايموند.

موعد مباراة ببراميدز والمصري

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل على استاد السويس في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري، بينما يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة على استاد السويس.

