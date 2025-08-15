ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص"، وبحوزته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية بمنطقة الوايلي.

مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى، وممارسة مهنة الصيدلة بدون تصريح وحيازة مستلزمات طبية داخل المخزن غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ومصنعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات الطبية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المسئول عنه، وعُثر بداخله على (كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.