ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص"، وبحوزته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية بمنطقة الوايلي.

مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلي 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى، وممارسة مهنة الصيدلة بدون تصريح وحيازة مستلزمات طبية داخل المخزن غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ومصنعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات الطبية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المسئول عنه، وعُثر بداخله على (كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

