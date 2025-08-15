الجمعة 15 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تضبط 17 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

الداخلية تواصل حملاتها
الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق وتضبط 17 طن دقيق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والخبز الحر وبيعه بأعلى من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. 

الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق 

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 17 طنًا من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل ترويجها في السوق السوداء.

ضبط 17 طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدقيق المدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بقيمة 110 ملايين جنيه

15 متهما بينهم 11 مسجلا، سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

