ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الشرقية، أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط عدد من المتهمين في واقعة المطاردة المروّعة التي تعرضت لها طبيبة وابنتاها ونجلها وزوجته على طريق أبو حماد – بلبيس، وذلك بعدما اعترضت سيارة نصف نقل حمراء طريقهم وطاردتهم لمسافة طويلة، قبل أن تصطدم بهم عمدًا من الجانبين، ما تسبب في اختلال توازن مركبتهم وإحداث تلفيات بها.

وأشار المصدر إلى أن الجهود متواصلة لضبط باقي المتهمين الهاربين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

وأثارت واقعة محافظة الشرقية موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طاردت سيارة نصف نقل حمراء، تقل عدة أشخاص، سيارة ملاكي كان يقودها شاب ووالدته وزوجته وشقيقتاه، على طريق أبو حماد – بلبيس، قبل أن تصطدم بهم السيارة الحمراء عمدًا من اليمين ثم اليسار، مما أدى لاختلال توازن المركبة وإحداث تلفيات بها.

وبحسب البلاغ المقدم والذي حمل رقم 19417 جنح بلبيس، بدأت المطاردة من منطقة العباسة مرورًا بقرية السعادات التابعة لمركز بلبيس، وكادت أن تتسبب في حادث مروع.

والدة قائد السيارة تروي تفاصيل الواقعة

وقالت والدة الشاب في روايتها:"أحد ركاب السيارة الحمراء طلب من ابني خفض زجاج السيارة، ثم وجه له كلمات خادشة قائلًا: هي الليلة بكام مع البنات دول؟ فطلبت من ابني التزام الهدوء والإسراع حتى نصل إلى نقطة شرطة أو كمين للإبلاغ عما يحدث".

وأضافت: "استمرت المطاردة، وفوجئنا بنزول اثنين من ركاب السيارة النصف نقل وركوبهما ميكروباص، الذي اعترض طريقنا، وحاول أحدهم جذب ابنتي سمر من السيارة بالقوة لإنزالها، قبل أن ينهالوا بالضرب المبرح على ابني".

الاتصال بالنجدة وتجمع أصحاب المحال والورش

وتابعت: "وسط الصراخ، تجمع أصحاب مجزر آلي على جانبي الطريق، وحاول المتهمون إيهامهم بأننا لصوص، لكني صرخت وأكدت أنني دكتورة وابني مهندس، وأنهم كاذبون، ثم اتصلت بالنجدة، ففر الجناة هاربين قبل أن تصل القوة الأمنية.

وفتحت نيابة جنوب الشرقية تحقيقاتها في واقعة المطاردة المثيرة بطريق أبو حماد – بلبيس، حيث استمعت لأقوال دكتورة تُدعى "ص.ع"، تعمل أخصائية تغذية علاجية، والتي قالت: "لن أترك حقنا بعد ما تعرضنا له من فزع ورعب"، مشيرة إلى أن ما حدث كاد أن ينتهي بكارثة لأسرتها.

