ضبط مصنعين ومخزن للسلع المغشوشة والمقلدة في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص بدائرة قسمى شرطة ثان شبرا الخيمة والخانكة بالقليوبية، يحتوي على 1,184,993 قطعة أدوات كهربائية مختلفة الأنواع (منتج نهائي ومستَلزمات إنتاج) مقلدة ومغشوشة وتحمل علامات تجارية بدون تفويض من الشركات المالكة لها.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص بكفر شبرا الخيمة، يحتوي على 51 ألف متر سلك كهربائي مختلفة المقاسات مجهول المصدر، و7,725 طن مستلزمات إنتاج، و2,452 قطعة مستلزمات تعبئة، و2,200 عبوة فارغة مستلزمات تعبئة و4,600 قطعة ملصق للتغليف، مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات مصدرها، و7 قطع ماكينة خط إنتاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم ضبط السلع المغشوشة والمقلدة ضمن جهود الوزارة لحماية السوق والمواطنين.

