قرار من النيابة بشأن صانع محتوى متهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء

حبس متهم

استعجلت النيابة العامة بالقاهرة، تحريات المباحث الجنائية حول صانع محتوى مقيم بمحافظة القاهرة، بعد ورود عدة بلاغات ضده لنشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رسم "وشوم" على أجساد بعض السيدات بطريقة خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين احتواؤهما على المقاطع المشار إليها، إضافة إلى أدوات طبية وخامات غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

 

بمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع على صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

