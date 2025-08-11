الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

استولوا على 3 ملايين جنيه، إحالة شقيقين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال على الأجانب بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، شقيقين للمحاكمة، يحملان جنسية سورية، وذلك بمنطقة التجمع الخامس، لاتهامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على عدد من الأشخاص الأجانب.

وأكدت التحريات أن المتهمين تخصصا في الإيقاع بضحاياهما من جنسيات مختلفة، من بينهم شخص يدعى (على. أ. ح) وآخر، عبر إيهامهم بامتلاكهما نشاطًا استثماريًا مزعومًا، وقدما لهم عروضًا لاستثمار أموالهم فى مشروعات وهمية، مستخدمين أساليب احتيالية لإقناعهم وبناءً على ذلك، تمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تصل لـ٣ ملايين جنيه من الضحايا.

وتحرر المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابة التى قررت بدورها إحالتهما للمحاكمة.

