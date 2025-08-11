الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

تفريغ محادثات وفيديوهات البلوجر مونلي صديق البلوجر سوزي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة تفريغ محادثات ومقاطع فيديو البلوجر مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية، بعد اتهامه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان محام قد تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

وجاء في البلاغ أن مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية، والتي تم القبض عليها مؤخرا هو شريكها في تلك الفيديوهات، ويشاركها في كل خطوة إجرامية وحسابه على التيك توك باسم (moonly مونلي) ولديه 3.5 مليون متابع، حيث يظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتصفه بأنه (صاحبي)!!

مونلي شريك سوزي الأردنية ويستحق نفس العقوبة القانونية التي تقع عليها

وأضاف البلاغ أن مونلي شريك سوزي الأردنية هو مستحق لذات العقوبة القانونية التي تقع على سوزي؛ لاشتراكه معها في كافة الفيديوهات وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات والمتعلق بإساءة استعمال الإنترنت ونشر محتوى هادم للقيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور ويستحق نفس عقوبة الفاعل الأصلي شريكته سوزي الأردنية.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على مونلي شريك سوزي الأردنية بعد تقنين الإجراءات مع سرعة إجراء التحريات الأمنية والأمر بمنعه من السفر واستصدار أمر بضبطه وإحضاره تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عاجلة مع سوزي الأردنية مع اتخاذ اللازم قانونا.

 

