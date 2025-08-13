القبض على مدير مطبعة في بدر بتهمة نسخ الكتب الدراسية دون ترخيص

أمرت النيابة العامة ببدر، بحجز شخص يدير مطبعة بمدينة بدر لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

تقليد الكتب الدراسية بمدينة بدر

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة بدر ينسخ من خلالها العديد من الكتب الدراسية لمواد وسنوات دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط القائم على إدارتها، وبحوزته (60 ألف نسخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

