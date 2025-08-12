الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

استعجال نتيجة تحليل المخدرات للبلوجر أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

البلوجر أوتاكا، فيتو
البلوجر أوتاكا، فيتو

استعجلت نيابة الشروق نتيجة تحليل المخدرات للبلوجر أوتاكا في اتهامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وحيازة مواد مخدرة وذلك لكشف ملابسات تعاطيك المواد المخدرة من عدمه.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا

وقالت إن ذلك يأتي فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته ( كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين").

القبض على البلوجر أوتاكا

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

