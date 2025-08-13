الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

حبس صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات رسم وشوم على سيدات خادشة للحياء

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس صانع محتوى مقيم بمحافظة القاهرة، بعد ورود عدة بلاغات ضده لنشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رسم "وشوم" على أجساد بعض السيدات بطريقة خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب، وبفحصهما تبين احتواؤهما على المقاطع المشار إليها، إضافة إلى أدوات طبية وخامات غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

بمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع على صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

